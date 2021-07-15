Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bir otelde düzenlenen programda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni (EKDS) tanıttı.

Bakan Soylu, bu sistem sayesinde kimlik doğrulamanın, yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.

Sistemin, hayata hız ve güvenlik katacağını ifade eden Soylu, Temmuz ayı sonu itibarıyla projenin daha da yaygınlaştırılacağını duyurdu.

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ (EKDS) NEDİR?

Kamu hizmeti sağlayacak kurumların sundukları hizmetlerden faydalanabilmek için, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılan akıllı kimlik kartıdır.

KART ERİŞİM CİHAZI

Kart Erişim Cihazı (KEC), EKDS’nin uç birim cihazlarından biri olup, elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten hamiline ait olduğunun doğrulaması amacıyla kullanılmaktadır.



KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU



KEC tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur.

KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU

Kimlik doğrulama işlemi, her kurumun sunduğu hizmetlere bağlı olarak belirlediği politikalar doğrultusunda yapılmaktadır. Bazı kurumlar sadece kart şifresini (PIN) yeterli bulurken bazı kurumlar ise hem kart şifresini hem de biyometri ile doğrulama yapılmasını talep edebilir. Kurumların kimlik doğrulama politikaları bu sunucuda tanımlanır.

KİMLİK DOĞRULAMA FAKTÖRLERİ



Fiziksel doğrulama



Güvenli mesajlaşma



Elektronik sertifika



Parola (PIN kodu)



Biyometri



Dijital fotoğraf