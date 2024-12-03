Elektronik sigarada büyük tehlike: Meyve suyu paketine gizleyip okulda içiyorlar

Haber: Beyzanur Özer



Elektronik sigara diğer adıya pufların, çocuklar arasında kullanımı yaygınlaşıyor.



Sosyal medyada bazı öğrenciler, okullarda bu ürünleri kullanabilmek için öğretmenlerden saklama yöntemleri geliştirip videolar çekiyor.



Sosyal medyada yayımlanan videoda bir öğrenci elektronik sigarayı meyve suyu kutusuna gizliyor.



Rehberlik Uzmanı Begüm Özakdağ, bazı çocukların pufları kalem kutusuna bile koyup gezdirebildiğine işaret edip kalem gibi de algılanabildiğini dile getirdi.



Özakdağ, "Kolay saklanabiliyor, cebe giriyor, ayakkabısına saklayabilir. Bunun zararları hakkında bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü çoğu çocuk bunu bilmiyor." dedi.



ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİR



Elektronik sigaralar birçok hastalığa yol açıyor. Bu rahatsızlıklar ölüme bile neden olabiliyor.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, "16 kere çektiğinizde o pufu 126 adet tatlandırıcıyla birlikte kimyasalı kokusuyla birlikte vücudunuza almış oluyorsunuz." diye konuştu. Çocuklarda öğrenme güçlükleri, beyin fonksiyonlarında bozukluklar ve bir sürü solunum yolu hastalıklarına işaret eden Okur, "Ölüme neden olan zatürreler ve akutu etkiler." ifadelerini kullandı.



HAPİS CEZASI TEKLİFİ

Elektronik sigara ticareti yapanlara karşı üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası içeren yasa teklifinin yakında Meclis'e sunulması bekleniyor.

