Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/11'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.