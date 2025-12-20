Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

20.12.2025 21:14

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı

AA

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/12 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.


ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/12'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.


Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

