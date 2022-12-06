Elektroşok nedir, hangi durumlarda uygulanır?

Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar İçin güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda “beyine elektrik uyarımı”, “elektroşok tedavisi” veya “şok tedavisi” de denilmektedir. EKT uygulaması sonrası uyanırken ilk bir saat içinde hasta giderek hafifleyen bir şaşkınlık, çevresini tanıyamama durumu yaşayabilir.

EKT (Elektrokonvülslf Tedavi )1938’den beri birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisi için kullanılmaktadır. O tarihten bu zamanlara kadar bu teknik, etkinliğini artırmak ve yan etkilerini azaltmak üzerine geliştirilmiştir. EKT uygulanacak hastanın önce gerekli birtakım kan tahlilleri yapılır, gerektiğinde kalp grafisi, beyin elektrosu, MR v.b tetkikler yaptırılır.



Anestezi almasında ve EKT uygulanmasında sakınca olup olmadığı Anestezi uzmanı tarafından değerlendirilir ve gerekli görülmesi durumunda ilgili uzmandan konsültasyon istenir.



EKT nasıl uygulanır?



Bir anestezi uzmanı ve bir psikiyatristin hazır bulunduğu acil müdahale imkanı veren bir tedavi odasında sedyede yatan hastada öncelikle kas gevşemesi ve uyku sağlayan anestezi ilaçları verilir.



Daha sonra hastanın alnına yerleştirilen iki elektrottan birkaç saniye süre ile elektrik akımı verilir. Bu akım ile beyinde ritmik bir elektrik aktivitesi oluşur ve beyin kimyasalları salınır. İşlem yaklaşık 5 dakika sürer, işlemin bitmesi sonrasında tedavi ekibi yaklaşık 15-20 dakika süreyle hastanın tamamen uyanması sırasında yanında bulunurlar.



Hangi hastalıklarda EKT uygulanabilir?



EKT’nin en sık uygulandığı hastalık durumu ağır depresyon tablolarıdır. Bu hastalıkta kişi yoğun üzüntü, elem, dikkat kaybı, iştah ve uykuda bozulmalar yaşar, intihar fikirleri olabilir. Mani ve şizofrenide de EKT uygulanabilir.





