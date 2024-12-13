Eli makasa sıkışan genci, itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da, Nevruz Onur Taşkınsu adlı genç, makasla oynarken parmağı makasa sıkıştı. Genç parmağını sıkışan makastan çıkarmakta zorlandı.

Bunun üzerine Taşkınsu, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Hastaneye çağrılan İtfaiye Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri, makası parmağından çıkarmak için başarılı bir müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle, parmağındaki makas uzmanlar tarafından kesilerek çıkarıldı.

