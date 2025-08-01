Elif Atayman'dan AYM'ye başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, gözaltı ve tutukluluk sürecinde hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

Atayman başvurusunda, "kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı" "masumiyet karinesi, adil yargılanma ve savunma hakkı", "hak arama hürriyeti, bilgiye erişim ve gerekçeli karar hakkı" gibi temel hakları ile "keyfi tutuklama yasağı"nın çok yönlü biçimde ihlal edildiğini belirtti.

Atayman 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak İstanbul Marmara Cezaevi'ne konulmuş ardından da Afyonkarahisar Cezaevi’ne sevk edildi.