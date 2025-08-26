Elif Atayman'dan AYM'ye ikinci başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın avukatları, ikinci kez AYM'ye başvurdu.

TUTUKLULUK İTİRAZININ HATALI ŞEKİLDE REDDEDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ



Başvuru dilekçesinde; 12 Haziran'da yapılan tutukluluk itirazının, 23 Mart tarihli ilk karara yönelikmiş gibi değerlendirilip incelenmeden reddedildiği iddia edildi.



Atayman, bunun adil yargılanma hakkını, kişi özgürlüğü ve güvenliğini, gerekçeli karar hakkını, masumiyet karinesini ve hak arama özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

