Elif Çakal davasında karar

Elif Çakal cinayetinde istenen ceza belli oldu.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal’ın ailesi ise duruşmaya katılmadı.



"ELİF’İN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"



Karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., "Elif’in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.



18 YAŞINDAN KÜÇÜK 2 SANIĞA 13'ER YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T.’ye "İhmali suretle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklar hakkında, 18 yaşından küçük olmaları dolayısıyla cezalarında indirim uygulanarak 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, T.Y. ve S.T.’nin Elif Çakal’a yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



DİĞER 2 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS CEZASI



Heyet, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz’ın, "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 5’er yıl hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek sanıklar hakkında tutuklama kararı vermedi.

