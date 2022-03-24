Elif Çakal'ın suçlanan arkadaşı: Peşinden koştuk ama yetişemedik

İstanbul'un Sultangaz ilçesinde Elif Çakal'ın şüpheli ölümüne ilişkin 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 17 yaşındaki Senem T., avukatıyla birlikte açıklamalarda bulundu.

Olay günü Elif Çakal'ın kendisi adına sahte hesaplar açıldığı için psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Senem T., buluştuklarını ve birlikte alkol aldıklarını anlattı.

"ARKAMDAN KONUŞTUĞUNU ÖĞRENDİM, KAVGA ETTİK"



Elif Çakal'ın kendisine mesaj atarak yanına çağırdığını söyleyen Senem T., "Tuana ile buluşacağımız için yanına gitmedim. Daha sonra Elif geldi, buluştuk. Hep birlikte arabayla alkol almaya gittik. Daha sonra da Habipler Yayla Mahallesi'ne gittik. Elif kendinde değildi. Tuana bana Elif'in arkamdan konuştuğunu söyledi" dedi.

Bu konu üzerine Elif'le tartışmaya başladıklarını söyleyen Senem T.," Arabayla Cebeci'ye gittik. Bu sırada Elif'le tartıştık. Orada başkaları var diye, biraz daha yukarı çıktık. Bana kötü konuşunca kavga çıktı. Elif çok sinirliydi. Adına açılan sahte hesaplardan dolayı da çok öfkeliydi. Bayağı kavga ettik" diye konuştu.

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölmeden önce arkadaşlarıyla kavga ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

"ORMANDAN ÇIKIP EVE GİDECEK SANDIK, UÇURUMA DOĞRU GİTTİ"



Elif Çakal ile kavga ederken oradakilerin cep telefonu kamerasıyla kendilerini görüntülediğini anlatan Senem T., "Tanımadığım bir adam bizi ayırmaya geldi. Elif ağlayarak aşağı doğru gitti. Biz ormandan çıkıp eve gidecek sandık. Uçuruma doğru gitti" sözlerini kullandı.



Daha sonra Elif'in peşinden koştuklarını söyleyen Senem, kendini atacağını fark ettiklerini ancak yetişemediklerini anlattı.



Senem T., "O sırada Gürkan ve Veysel kaçtı. Sadece biz kaldık. Yanımdaki adam da polisi aradı" dedi.



Elif'in çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Senem T., "Sürekli de beraberdik. Böyle olmasını hiç istemedim, çok üzülüyorum. Haberlerde sürekli beni gösteriyorlar, bu itmiş diye. Öyle bir şey yok. Kendisi atladı" şeklinde konuştu.



"UÇURUMDAN ATLAMASINA HERHANGİ BİR KİŞİNİN MÜDAHALESİ OLMADI"



Senem T.'nin Avukatı Iyaz Çimen, müvekkili hakkında yargılama yapılmadan suçlayıcı ifadeler kullanılmasının yanlış olduğunu belirterek, lekelenmeme hakkının ihlal edildiğini belirtti.



Senem T.'nin arkadaşını kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşarken, ölümünden sorumlu tutulmasının psikolojisini yerle bir ettiğini ifade eden Avukat Çimen, "Elif Çakal herhangi bir kişinin müdahalesi olmadan, uçurumdan atlamak suretiyle ölümüne sebebiyet vermiştir. Dosyadaki raporlar ve tanık ifadeleri de çok net bir şekilde Elif'in herhangi bir müdahale olmadan aşağı atladığını gösteriyor" dedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Sultangazi'de arkadaşlarıyla dışarı çıkan 15 yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.



Cansız bedenine eski maden ocağındaki uçurumda ulaşılan genç kızın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Çakal'ın kız arkadaşlarının kendisini dövdüğü ve bir erkek arkadaşının olayı kameraya çektiği anlar yer alıyordu.



Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si erkek 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı.



Kararın ardından Çakal'ı döven Senem T. (17) ile Tuana Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmiş, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.’nin (21) hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.



Adliyede hakimliğe çıkarılan şüpheli Senem T. ‘eziyet etme’ suçundan tutuklanmış, Tuana Y. ise aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B. Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne giderek teslim olmuş, çıkarıldıkları savcılıkça ‘eziyet etme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.



Hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.