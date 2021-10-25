Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Tutuklu 3 kişi tahliye oldu

Elif Çakal'ın (15) İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Taş Ocakları mevkiindeki ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu kalmadı.



Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı, "eziyet etme" suçundan tutuklanan Çakal'ın arkadaşları Gürkan K., Ufuk B. ve S.T.'nin tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği ise 4 aydır tutuklu bulunan 3 kişinin tahliyelerine karar verdi.



Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.



Arkadaşları uçurumun dibinde bulunan Elif Çakal'ın intihar ettiğini öne sürmüş, annesi ise kızının itildiğini iddia etmişti.