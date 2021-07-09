Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde aranan 2 kişi teslim oldu

Sultangazi'de maden ocaklarında cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi teslim oldu.

DHA 09.07.2021 - 13:47

Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde aranan 2 kişi teslim oldu

İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi teslim oldu.

Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan G.K. (22) ve U.B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu.

G.K. ve U.B.'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcıya ifade verdiği belirtildi.

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