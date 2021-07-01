Elif Çakal'ın şüpheli ölümüne 1 tutuklama

Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tekrar gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklandı.

DHA 01.07.2021 - 13:58

Elif Çakal'ın şüpheli ölümüne 1 tutuklama

İstanbul Sultangazi'deki Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde Senem T'nin tutuklandığı belirtildi. 

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

Senem T. (17) ve T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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