Elif Çakal'ın şüpheli ölümüne 1 tutuklama

İstanbul Sultangazi'deki Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde Senem T'nin tutuklandığı belirtildi.

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.



Senem T. (17) ve T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.