Elif Güneş cinayeti davasında iki tahliye

İstanbul Üsküdar'da silahla vurulduktan sonra katil zanlısı tarafından bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden Elif Güneş'in (32) ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.



Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar (35), Atınç Demir, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Aykut Ağılkapı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada, Elif Güneş'i öldürdüğü iddiası yargılanan sanık Koray Gülbar, savunma yaptı. Gülbar, Elif Güneş ile 10 yıldır sevgili olduklarını belirterek, maktulün sanık Atınç Demir'e gönderdiği konuma gittiklerini, görene kadar da Elif Güneş ile buluşacağını bilmediğini söyledi.

''ELİF İLE GİYİMİ SEBEBİYLE TARTIŞTIK''



Daha sonra maktulün yanında iki arkadaşıyla geldiğini ifade eden Gülbar, "Olay günü üzerimde silah vardı. Çünkü biz Atınç ile Elif'i rahatsız eden tekelcinin büfesinin etrafına uyarı ateşi yapacaktık. Elif ile birlikte yola çıktık, arabayı ben kullanıyordum. Karşılıklı tartışıyorduk, onu kardeşi Abdullah'ın yanına götüreceğimi söyleyince bir anda çıldırdı. 'Beni götürme.' demeye başladı. Elif ile giyimi sebebiyle tartıştık, kendisini istemediğimi söyledim." diye konuştu.