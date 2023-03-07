Elif Güneş cinayeti davasında iki tahliye

İstanbul Üsküdar'da silahla vurulduktan sonra katil zanlısı tarafından bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden Elif Güneş'in (32) ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar (35), Atınç Demir, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Aykut Ağılkapı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada, Elif Güneş'i öldürdüğü iddiası yargılanan sanık Koray Gülbar, savunma yaptı. Gülbar, Elif Güneş ile 10 yıldır sevgili olduklarını belirterek, maktulün sanık Atınç Demir'e gönderdiği konuma gittiklerini, görene kadar da Elif Güneş ile buluşacağını bilmediğini söyledi.
''ELİF İLE GİYİMİ SEBEBİYLE TARTIŞTIK''
Daha sonra maktulün yanında iki arkadaşıyla geldiğini ifade eden Gülbar, "Olay günü üzerimde silah vardı. Çünkü biz Atınç ile Elif'i rahatsız eden tekelcinin büfesinin etrafına uyarı ateşi yapacaktık. Elif ile birlikte yola çıktık, arabayı ben kullanıyordum. Karşılıklı tartışıyorduk, onu kardeşi Abdullah'ın yanına götüreceğimi söyleyince bir anda çıldırdı. 'Beni götürme.' demeye başladı. Elif ile giyimi sebebiyle tartıştık, kendisini istemediğimi söyledim." diye konuştu.
AĞLAMAKTAN SAVUNMASINA DEVAM EDEMEDİ
Sanık Gülbar, savunmasına ağladığı için devam edemedi. Sanık Atınç Demir ise suçlamaları kabul etmeyerek, sanık Gülbar'ın eylemine yardım etmediğini savundu.
KATİL ZANLISI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Duruşma esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Atınç Demir'in maktulü arayıp olay yerine gelmesini sağladığını, sanık Koray Gülbar'ın da araç içerisinde tartıştıkları maktulü tabancayla ateş ederek öldürdüğünü kaydetti.
Mütalaada diğer sanıklar Serkan Çelik, Aykut Ağılkapı, Yasin Oflaz ve Özkan Vural'ın ise sanık Gülbar'ın polislerden kaçmasına yardımcı oldukları anlatıldı.
Koray Gülbar ve Atınç Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, diğer 4 sanığın "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir'in bu hallerinin devamına karar verdi.
İKİ SANIĞA TAHLİYE
Diğer tutuklu sanıklar Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ın ise tahliyesine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Aykut Ağılkapı hakkında uygulanan adli kontrol kararını kaldırdı.
İDDİANAMEDEN
Elif Güneş, 23 Temmuz 2022'de akşam saatlerinde Kadıköy'de arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisiyle konuşmak isteyen Koray Gülbar ile arabaya binerek oradan ayrılmıştı.
Güneş daha sonra silahla vurularak yaralanmış biçimde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Koray Gülbar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanık Atınç Demir'in de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, Gülbar'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 4 sanığın ise "suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteniyor.