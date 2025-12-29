Elif Kumal'a ne oldu? Saatlerdir haber alınamıyor, erkek arkadaşı gözaltında

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri de katıldı.

Ekiplerin dron ve özel eğitimli arama köpekleriyle Yukarıyapıcı Göleti ve çevresindeki ormanı taradığı, ancak şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir iz bulunamadığı öğrenildi.

Kumal'ı bulmak için çalışmalar sürerken, E.G.'nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.