Elif Sinan'ın intihar ettiğini öne süren sevgilisinin bıçakta parmak izi bulundu

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'da kalbinden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak sevgilisi Tuğrul A. tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elif Sinan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul A., savcılık ifadesinde, 1 yıldır sevgili oldukları Elif'in hem okuyup hem kafede garson olarak çalıştığını söyledi. O

lay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini belirten Tuğrul A., burada tartışınca kız arkadaşının taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi.

Tuğrul A., "Ayrılmak istediğimi söyledim. Eline bıçak alıp, 'sensiz yaşayamam' dedi. Elindeki bıçağı aldım. Evdeki tüm bıçakları toplayıp, evden ayrıldım. 5 dakika sonra tekrar eve döndüm. Kapıyı açan olmayınca mesaj attım. Beni arayıp yakındaki marketin önünde olduğunu söyledi. Yanına gittim. Araca binince tekrar 'Beni bırakacak mısın' diye sordu" dedi.

Olay gecesi Elif'i hastaneye getiren Tuğrul A.

Elif'in araçtan bıçak alarak indiğini öne süren Tuğrul A. "Bıçağı sağ elinde tuttuğunu gördüm. Aynı soruya tekrarladı. 'Evet' deyince bıçağı kalbinin altına soktu. Elif’i kucaklayarak hastaneye götürdüm. Kesinlikle Elif'e fiziki bir müdahalem olmadı" dedi.

Tuğrul A., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle gönderildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.



OTOMOBİLDE KAN İZLERİ BULUNDU



Savcılık soruşturmayı tamamlayarak Tuğrul A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi.



İddianamede, Tuğrul A.'nın, Elif Sinan’ın kalbine sapladığını söylediği bıçakta yapılan incelemede genç kızın parmak izine rastlanılmadığı belirtildi.



Bıçakta sadece Tuğrul A.'nın parmak izinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca Tuğrul A.’nın ifadelerinin çelişkili olduğu belirtilerek, sanığın genç kızın araç dışında intihar ettiğini söylemesine rağmen, otomobilin sağ ön koltuğunda yoğun şekilde kan izleri bulunduğu aktarıldı.



Sanığın, Elif'in intihar etmemesi için evdeki bıçakları arabaya koyduğunu söylediği; olayda kullanılan bıçak ile diğer bıçakların farklı konumlarda olay yerinde bulunduğu, intihar eden birinin yarasının ağırlığı da dikkate alındığında araçtaki bıçakları farklı yerlere atmasının mümkün olmadığına dikkat çekilerek, "Bu suretle olay yerinde bulunan bıçakların konumları, yapılan parmak izi çalışmalarına göre olayın intihar olmadığı tespit edilmiştir" denildi.



Tuğrul A.

MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA



İddianamede, Tuğrul A.'nın, tartışma sonrası Elif Sinan'ı, sol göğsünün altından bir kez bıçakladığı, daha sonra araç içerisinde bulunan bıçakları olay yerine attığı belirtildi.



Tuğrul A.'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, iddianame, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.



AVUKAT YILMAZ: BİRÇOK CİNAYET DELİLİ VAR



Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, sanığın hala tutuklanmamasına tepki göstererek, "Başından beri aileyi arayan tanımadığımız kişiler Elif'in intihar ettiğini söyleyerek bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ancak biz dosyada intihar olduğunu dair en ufak bir delil bulamadık. Dosyada olayın cinayet olduğunu gösteren birçok delil var. Maktulün bıçakta parmak izi yok. Olayın olduğu yeri gösteren kamera kaydında maktulün kendini bıçakladığını gösteren bir görüntü yok. Görüntüler sanığın anlatımlarını da yalanlıyor. Biz aile ile birlikte adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.



"TUTUKLANMASI TALEBİMİZİ İLETTİK"



Avukat Yılmaz, soruşturma aşamasındaki tutuklama taleplerinin geri çevrildiğini belirterek, "İddianame ile birlikte yine bir tutuklama talebi yok. 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açılmasına rağmen tutuklama istenmemesi bizi şaşırttı. Biz tekrar Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tensiple birlikte sanığın tutuklanması talebimizi ilettik" dedi.



Avukat Yılmaz ayrıca, olaydan sonra aileyi arayarak kızlarının intihar ettiğini söyleyen, olay yerine giderek delilleri karartmaya çalıştıkları tespit edilen sanığın yakınları ile ilgili şikayetleri üzerine açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini, bu karara da itiraz ettiklerini sözlerine ekledi.

DURDURMAYA ÇALIŞAN İKİ KADINI DA EZİYORDU