Elif'i öldüren sevgilisine müebbet hapse istinaftan onama

Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Elif Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi bulunan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı.



Davanın, geçen yıl 23 Kasım'da görülen karar duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Sanık, savunmasında, kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Akan, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi; takdir indirimi uygulanmadı.