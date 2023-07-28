Elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde tekneler önünde S.A. (37) isimli kadın, iddiaya göre elinde çiçekle, arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü sırada tabancayla yanına yaklaşan erkek tarafından vuruldu.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.



Elinden ve bacağından yaralanan S.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.



Taksiyle İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis ekipleri yaptığı çalışmayla şüphelinin B.İ. olduğunu tespit etti. B.İ., düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabancayla yakalandı.



Gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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