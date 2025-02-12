Elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediyenin kapısına dayandı

CHP'li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini ileri süren S.B., ismindeki adam, elinde kesici aletle yarı çıplak belediye binası önüne gelerek, tepki gösterdi.

Elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediyenin kapısına dayandı

Edinilen bilgiye göre 'da sabah saatlerinde elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediye binası önüne gelen adam, bağırmaya başladı. Kandırıldığını söyleyerek Başkan Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini ileri süren S.B, Başkan Yalçınkaya'yı dışarı çağırdı. 

Elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediyenin kapısına dayandı - 1

Olay yerine gönderilen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Soğuk havaya rağmen yarı çıplak halde eylem yapan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediyenin kapısına dayandı - 2

Belediye binasının önünden ayrılmayan adam, olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Şüphelinin önce tedbir amaçlı hastaneye ardından da, işlem ve ifadesi için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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