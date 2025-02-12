Elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediyenin kapısına dayandı

Edinilen bilgiye göre Bartın'da sabah saatlerinde elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediye binası önüne gelen adam, bağırmaya başladı. Kandırıldığını söyleyerek Başkan Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini ileri süren S.B, Başkan Yalçınkaya'yı dışarı çağırdı.

Olay yerine gönderilen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Soğuk havaya rağmen yarı çıplak halde eylem yapan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı.



Belediye binasının önünden ayrılmayan adam, olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Şüphelinin önce tedbir amaçlı hastaneye ardından da, işlem ve ifadesi için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.