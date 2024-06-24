Elinde silahla otomobil sürüp yoldan geçenleri korkuttu

İstanbul’da bir kişi elindeki silahla yoldan geçenleri korkuttu.



Olay dün Sefaköy’de meydana geldi.



İddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu.



Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.