Elinde silahla otomobil sürüp yoldan geçenleri korkuttu

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişi elinde silahla otomobil sürüp, yoldan geçenleri korkuttu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Elinde silahla otomobil sürüp yoldan geçenleri korkuttu

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’da bir kişi elindeki silahla yoldan geçenleri korkuttu.

Olay dün Sefaköy’de meydana geldi.

İddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu.

Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.

Elinde silahla otomobil sürüp yoldan geçenleri korkuttu - 1

Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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