Elinde taşıdığı paket avukatın elinde patladı

Ordu'da bir avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı.

'nun Altınordu ilçesinde ofisinden elinde paketle çıkan Tomakin’in, bir süre sonra taşıdığı pakette patlama meydana geldi. sonucu Tomakin, el ve yüz bölgesinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tomakin, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, Ordu Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Baromuz üyesi Avukat Muhammet Emre Tomakin’in yaşadığı elim olay sonrası genel sağlık durumu ve süreci titizlikle takip ediyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Paket içerisinde batarya olabileceği değerlendirilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

