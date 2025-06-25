Elinde tüfekle mahalleyi bastı, 9 yaşındaki Yasin öldü
Tekirdağ'da bir kişi elindeki av tüfeğiyle husumetlilerine ateş açtı. Açılan ateşte 9 yaşındaki bir çocuk öldü, dört kişi de yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yasin Poyraz Eskiciler'in (9) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27), ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Tekirdağ
- Cinayet