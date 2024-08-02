Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

Sivas'ta bir kişinin otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigarası patladı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı.

Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine gitmek için otobüs bekleyen 17 yaşındaki Buğra Türkseven, yanında bulunan elektronik sigarayı içmek istedi.

Elektronik sigara, Türkseven'in elinde patladı.

Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı - 1

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle, alev alan söndürüldü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkseven'in tedavisi sürüyor.

YÜZ BÖLGESİNDE 1. DERECE

Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl,  hastanın yüzünde ve vücudunda yanıklarla acil servise başvurduğunu söyledi.

Hastanın, iki eliyle tutup ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını anlattığını aktaran Akgöl, "Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastayı yanık ünitesine aldık. Hastamızın yüz bölgesinde 1. derecede, her iki elinde de 2. derece yanıklar var. Şu an tedavisinin üçüncü günündeyiz. Genel durumu iyi, tedavileri bir süre daha devam edecek. Hastamız şu anda stabil durumda ve tedavilerini almakta." dedi.

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