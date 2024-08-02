Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle, alev alan elektronik sigara söndürüldü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkseven'in tedavisi sürüyor.

YÜZ BÖLGESİNDE 1. DERECE YANIK



Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, hastanın yüzünde ve vücudunda yanıklarla acil servise başvurduğunu söyledi.



Hastanın, iki eliyle tutup ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını anlattığını aktaran Akgöl, "Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastayı yanık ünitesine aldık. Hastamızın yüz bölgesinde 1. derecede, her iki elinde de 2. derece yanıklar var. Şu an tedavisinin üçüncü günündeyiz. Genel durumu iyi, tedavileri bir süre daha devam edecek. Hastamız şu anda stabil durumda ve tedavilerini almakta." dedi.