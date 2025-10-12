Elindeki poşetten silahlar çıktı, tutuklandı
Adana'da bir kişi elindeki poşetin içinde bulunan beş silahla polise yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde elindeki poşette beş ruhsatsız tabanca bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Karasoku Mahallesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Ö.F.İ'yi (33) durdurdu.
Taşıdığı poşette beş ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Polis Adliye
- Silah
- Adana