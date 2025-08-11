Eline aldığı cisim patladı: Iğdır’da yaylada dehşet

Iğdır merkeze bağlı Korhan Yaylası’nda iddiaya göre, hayvan otlatan Hasan Çakmaz’ın torunu, yerde bulduğu metalik bir cismi merak ederek eve götürdü.

Cismi torunundan alan Hasan Çakmaz, incelemek isterken patlama yaşandı.

Şiddetli patlama sonucu ağır yaralanan Çakmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yoğun bakıma alınan Çakmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MÜHİMMAT İHTİMALİ

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, patlamaya neden olan cismin mühimmat olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.