Eline satır alan yarı çıplak şüpheli araçlara zarar verdi

Ünalan Mahallesi Taylan Sokak üzerinde sabah saatlerinde uyuşturucu madde etkisinde olan bir şüpheli, elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatıp zarar verdi.

Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şüpheliden şikayetçi oldu.