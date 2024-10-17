Elini kepenk makarasına kaptıran esnafı itfaiye ekipler kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde elini kepenk makarasına kaptıran esnaf itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bekbele Mahallesi'nde, esnaf E.K. iş yerini açtığı sırada elini kepenk makarasına kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.K'nin makaraya sıkışan eli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı E.K. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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