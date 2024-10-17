Elini kepenk makarasına sıkıştıran adamın yardımına itfaiye yetişti

Hatay’da elini kepenk makarasına sıkıştırarak yaralanan vatandaşın elindeki makara, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Elini kepenk makarasına sıkıştıran adamın yardımına itfaiye yetişti

İlçesi Bekbele Mahallesi’nde iş yerini açtığı esnada vatandaşın eli, kepenk makarasına sıkıştı. Durum üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşın eline sıkışan makara, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Şahıs, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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