Elini makineye kaptırdı, üç parmağı koptu

Mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin üç parmağı koptu.

Elini makineye kaptırdı, üç parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren imalathanesinde 52 yaşındaki Murat U., ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.

Orta, yüzük ve serçe parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı işçi, parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...