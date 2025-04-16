Elini makineye kaptırdı, üç parmağı koptu
Mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin üç parmağı koptu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde 52 yaşındaki işçi Murat U., ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.
Orta, yüzük ve serçe parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralı işçi, parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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