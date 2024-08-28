Elini salça makinesine kaptırdı, 3 parmağı parçalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesine yardım etmeye çalışırken elini salça makinesine kaptıran Umut Y, yaralandı.

Elini salça makinesine kaptırdı, 3 parmağı parçalandı

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’da elini salça makinesine kaptıran çocuk yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Fidan Sokak’ta meydana geldi.

Sokak üzerinde salça yapan ailesine yardım etmek isteyen Umut Y., sağ elini makineye kaptırdı.

Aile, çığlık atan oğullarının yardımına koştu. Eli makineden çıkarılan Umut Y., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 parmağı parçalanan Umut Y., buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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