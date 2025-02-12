Elini testereye kaptıran işçinin parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde elini yatar daire testeresine kaptıran Tahir D.'nin parmağı koptu.
Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde öğle saatlerinde Tahir D. (30), yatar daire testeresinde ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini kaptırdı.
Başparmağının bir kısmı kopan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Tahir D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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