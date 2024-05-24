Elini yıkarken sulama kanalı düşen genç kayboldu

Adana’da sulama kanalında elini yıkarken suya düşen 17 yaşındaki Burak Alper B., akıntıya kapılarak kayboldu.

Elini yıkarken sulama kanalı düşen genç kayboldu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Burak Alper B. sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren genç, sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşlar Burak Alper B.'nin suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi.

Bu sırada vatandaşların kurtarmaya çalıştığı sırada Burak Alper B. akıntıya kapılıp kayboldu.

Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

Sabah saatlerinde genci arama çalışmalarının tekrar başlayacağı öğrenildi.

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