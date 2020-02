Elitaş'tan NTV'de İlker Başbuğ açıklaması

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, NTV'ye konuk oldu. Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili NTV ekibinden Özgür Akbaş'a açıklamalarda bulundu.

Bu bir tasarıdır, teklif değildir. Ertesi gün avukatı bunu düzeltmeye çalıştı.

O zamanki gazetelere baktığınızda da bunu görürsünüz.

Düne kadar CHP uzlaştığını inkar ediyordu. Görüntüleri Meclis Başkanlığı'ndan istedik, başkanlık bize verdiği takdirde paylaşacağız.

Bugün FETÖcü diye birini itham etmek ona vatan haini demektir. FETÖ darbe girişiminde bulunmuştur.

Burada milletvekillerine bir gözdağı var. CHP vesayeti hakim kılacak söylemlere devam etmeye çalışıyor.

Milletvekili her şeyi yapar her şeyi konuşur. Her darbe önce parlamentoyu itibarsızlaştırarak yapılmıştır.

Olay 23 Haziran 2009'da Deniz Baykal'ın grup konuşmasıyla başlıyor. Bizim 25 Haziran'da konuştuğumuz kanun maddesini tarif ediyor.

O yasal düzenleme çok doğru bir düzenlemeydi. Yasanın nasıl kullanılacağıyla ilgili konu uygulayıcıların işidir.