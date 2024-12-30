Elitaş'tan seçim açıklaması: 2028 seçimleri, 2027 Kasım'da yapılmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli bir açıklama geldi.



Genel ve yerel seçimlerde en uygun zamanların ekim ve kasım ayları olduğunu dile getiren Elitaş, "2027 ekim ya da kasım aylarındaki seçim vatandaşın selameti için adayların sahada daha rahat çalışması için bir zaman." dedi.



Erken seçimi, CHP'nin teklif edebileceğine değinen Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ KURUM ERKEN SEÇİM KARARI ALABİLİR



Sadece iki kurumun erken seçim isteyebileceğine dikkat çeken Elitaş, "Birisi parlamento. 360 milletvekili seçim yenileme kararı alabilir ya da Sayın Cumhurbaşkanı 'Ben devam etmek istemiyorum. Seçim yenilensin' der ve aday olmaz." diye konuştu.



Elitaş, parlamento kararı olursa cumhurbaşkanının aday olma imkanının mevcut olduğunu sözlerine ekledi.