Eliyle domuz yakalayan adama kesilen ceza iptal edildi

Sinop'ta eliyle domuz yakalayıp sosyal medyanın gündemine oturan adama kesilen ceza iptal edildi.

Olay Erfelek ilçesinde yaşanmıştı.

Karlı yolda ilerleyen bir araçtan inen Şenel Yılmaz, yol kenarında gördüğü yaban domuzlarını kovalamaya başlamıştı.

Domuzlardan birini eliyle yakalayan adam, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

15 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda Yılmaz'a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza kesilmişti.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Cezanın iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi.

Köyünden Erfelek’e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" diye konuştu.