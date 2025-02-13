Elleri ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Müzisyen Çınar Ersanlı cinayeti için iki müebbet talebi

Olay 17 Ağustos 2024 tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. Makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı evinde elleri ve ayakları bağlanmış şekilde ölü olarak bulundu. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile maktulün yaklaşık 1 senedir tanıştıkları, ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri, maktulün ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E.’nin arkadaşı Mehmet Ali U.’ya Çınar Ersanlı’dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği belirtildi.

Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine olay günü Ersanlı’nın ikametine gittikleri, maktule saldırıp yere yatırdıkları, ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayıp ağız ve burnunu havluyla kapatarak boğarak öldürdükleri anlatıldı. Maktule ait cep telefonu, bilgisayar, içerisinde 3 bin TL ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları aktarıldı.



CİNAYET SONRASI KREDİ KARTINI KULLANMIŞLAR



Ersanlı’ya ait telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüşen şüphelilerin cinayetten sonra ise bir kafeye giderek maktule ait kredi kartıyla harcama yaptıkları kaydedildi.

