Elleri gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanı kurtarıldı

Denizli'de geçtiğimiz günlerde iş görüşmesi için Tavas ilçesine giden tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz, kendisini kelepçeleyerek etkisiz hale getiren 4 kişi tarafından kaçırıldı.

Aile üyeleri Aldırmaz'a ulaşamayınca hayatından endişe duyduklarını belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Aldırmaz’a ait aracın yanındaki bir kişi ile Tavas ilçesine doğru gittiği tespit edildi.

Birçok güvenlik ve şehir polis kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipleri yaklaşık 5 saatlik aranın ardından Aldırmaz’a ait aracın bir başkası tarafından Kaklık Mahallesi'ne doğru ilerlediği belirlenirken daha sonra ise Bozkurt ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BANTLANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Polis ekipleri, Aldırmaz'ı Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde bir bağ evinde alıkonulduğunu belirledi.

İş insanı Ömer Aldırmaz

Bağ evine düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28), yakalanırken kaçırılan iş insanı elleri, ayakları ve ağzı bantlanmış halde bulundu.

ARACIN BAGAJINDA KAÇIRILMIŞ

Zanlılar, görüşmek için çağırdıkları iş insanını kelepçeledikten sonra aracın bagajında bağ evine götürdükleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve değişik suçlardan birçok kaydı bulunduğu öğrenilen Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28) "kişiyi hürriyetinden yok bırakma" ve ‘yağma’ suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.