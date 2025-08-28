Ellerinde kesici aletlerle ambulansa saldırdılar

Ankara'da ellerinde kesici alet bulunan şüpheliler, yoldan geçen ambulansa saldırdı.

Ellerinde kesici aletlerle ambulansa saldırdılar

'nın Keçiören ilçesinde ellerinde kesici alet bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen şüpheliler, sokakta küfür edip, çevreye tehditler savurmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, şüphelilerin polisin silah çekerek uyarmasına rağmen kesici aletleri bırakmadığı ve yoldan geçen bir ambulansa saldırmaya çalıştığı görüldü.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...