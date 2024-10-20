Elma ağacı ekimde çiçek açtı

Çankırı'da ekim ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

Elma ağacı ekimde çiçek açtı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yukarıbük mevkisinde Osman Bastak'a ait bahçedeki elma ağacı, üzerinde hala meyveler varken çiçek açtı.

Normalde ilkbaharda çiçek açan elma ağacının kış mevsiminin yaklaştığı zamanda çiçeklendiğini gören Bastak, şaşkınlık yaşadı.

Bahçe sahibi Osman Bastak, yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı üzerine bahçede sebzelerin hasadını ve bahçe temizliğini yapıyordum. ağacında çiçek olduğunu fark ettim ve çok şaşırdım." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

21 aylık uyuyan bebeğe kreşte tokat

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...