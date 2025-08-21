Elma ağaçları ağustos ayında çiçek açtı

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da, son yılların en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı ağustos ayında sıra dışı bir doğa olayı gözlemlendi. Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde bulunan bir bahçedeki yaklaşık 10 elma ağacı, meyve mevsiminde yeniden çiçek açtı.



Bahçedeki diğer elma ağaçlarının meyve verdiği görülürken, çiçek açan ağaçlar vatandaşların dikkatini çekti. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlanan bu olağan dışı durum karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Bahçe sahibi Şeyhmus Al, yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Bağ evinde 10 tane elma ağacım var. Elma ağaçları normalde ağustos ayında meyve vermesi lazımken, benimkiler şimdi çiçek açmış, şaşkınlıklar içerisindeyim. Bahçemin tüm bakımlarını normalde yapıyorum, ama şu anda ağaçların çiçek açması beni tedirgin etti, bazıları iklim değişikliğinden diyor ama bende anlamadım. İnşallah bu çiçekler meyve olur ve elmalarımızı yeriz" dedi.



Çiçek açan elma ağaçlarını gören mahalle sakinlerinde, "Elma ağaçlarının yaz ortasında çiçek açtığını görmek çok garip bir durum. Eskiden mevsimler belliydi, ama şimdi her şey değişti. Bu gidişle hangi mevsimde ne yetişir bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, meyve ağaçlarının yanlış zamanda çiçek açmasının, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık dalgalanmaları ve düzensiz yağışlarla ilgili olabileceğini belirtiyor.