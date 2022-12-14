Elnare Kızmaz olayında son gelişmeler: (Elnare Kızmaz kimdir, nereli, bulundu mu?) Cinayet şüphesi devam ediyor

Son olarak Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Örenli köyünde kameralara takılan Elnare Kızmaz'dan 22 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Serçeören köyünde yaşayan 44 yaşındaki Azerbaycan asıllı talihsiz kadının nerede olduğu bilinmezken şüphe okları kocası Ahmet Kızmaz'a yöneldi.



EŞİNDEN MENFAAT Mİ SAĞLADI?



Elnare Kızmaz'ın kız kardeşinin iddialarıyla birlikte farklı bir boyuta ulaşan Elnare Kızmaz konusu, tartışmalara sahne oldu. Eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelenen Aynure Kaçıran, ablasının şiddet gördüğünü öne sürdü. Ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Aynure Kaçıran "Gördüğü şiddet onu iyice delirtti. Eniştemin, ablamdan menfaat sağladığından şüphe duyuyorum" dedi.



Ablası Elnare Kızmaz'ın hayatından şüphe duyduğunu dile getiren kız kardeş, "Ablamın yaşadığı yerle son görüldüğü yer arasında mesafe çok uzun. Ablam o yolu yürüyemez, arabayla bırakıldığını düşünüyorum." sözlerini kullandı.

"KOCASI AÇ BIRAKIP DÖVÜYORDU"



Tanıklar, Ahmet Kızmaz'ın talihsiz kadına şiddet uyguladığına dair iddialarda bulundu. Ahmet Kızmaz'ın eski eşlerini de dövdüğünü dile getiren görgü tanıkları, "Elnare Kızmaz sürekli aç bırakılıp dövülüyordu. Gözlerimizle gördük" ifadelerine yer verdi.



Kendisine yönelik iddiaları reddeden Ahmet Kızmaz ise eşini hiçbir zaman dövmediğini öne sürdü. Son dönemde çalışmadığını ve engelli maaşıyla geçindiğini belirten Ahmet Kızmaz, "Ben eşimi seviyordum" dedi. Elnare Kızmaz'ın öldüğünden emin olan Ahmet Kızmaz, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini söyledi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kepsut ilçesinde ayrıldığı evine dönmeyen kadının bulunmasına yönelik başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kepsut'a bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde yaşayan ve epilepsi hastası olduğu belirtilen 43 yaşındaki Elnare Kızmaz'ın, 2 Eylül'de Kepsut ilçe jandarma ekiplerine, farklı kişilerin cinsel saldırısına maruz kaldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Soruşturmada şüpheli olarak görülen E.Ö., M.D. ve İ.K.'nin gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, E.Ö.'nün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, M.D. ve İ.K.'nin de adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi. Elnare Kızmaz'ın eşi Ahmet Kızmaz'ın, 22 Kasım'da jandarma ekiplerine, eşine ulaşamadığı bilgisini vermesi üzerine arama çalışmalarının sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma ve AFAD ekibinin katılımıyla dron ve iz takip köpeklerinden de faydalanılmak suretiyle yürütülen arama çalışmaları devam etmekte olup, Elnare Kızmaz'a yönelik gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı suçuyla ve Kızmaz'ın kaybolması olayıyla ilgili olarak adli soruşturma süreci titizlikle ve etkin bir şekilde yürütülmektedir."