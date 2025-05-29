Elon Musk, Trump kabinesinden ayrıldı

Elon Musk, görevden ayrılma açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.



Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" dedi.



Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME YAPMADI



Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la da resmi görüşme yapmadı.

GÖREV SÜRESİ YARIN DOLACAKTI



Musk, Trump hükümetindeki görevine Özel Hükümet Çalışanı olarak başladı.



Amerikan yasası, bu kategorideki görevlilerin görev süresini yılda 130 günle sınırlıyor.



Trump'ın yemin töreninin ardından başlayan Musk'ın görev süresi de yarın dolacaktı.



SUİKAST GİRŞİMİNDEN SONRA DESTEĞİNİ DUYURDU



SpaceX, Tesla ve X gibi firmaların sahibi dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Pensilvanya'da Trump'a suikast girişiminden sonra desteğini açıkladı. Daha sonra yine aynı noktada birlikte miting dahi yaptılar.



Amerikalı milyarder, Trump'la X'te röportaj da yaptı. Bu röportajı milyonlarca kişi takip etti.



Musk, göçmen politikasından uluslararası yardımların kesilmesine kadar birçok konuda Trump'la aynı tarafta yer aldı. Seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışladı ve Trump'ın mitinglerine konuşmacı olarak katıldı.



İsrafı azaltma birimi, DOGE'nin kurulmasıyla Musk departmanın başına geçti. Bu nedenle binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.



Amerikan basınında zaman zaman Trump kabinesinde Musk ile bakanlar arasında tartışma çıktığına ilişkin haberler dahi yer aldı.

Musk'a eleştiriler artarken, Trump ise Musk'a birçok kez desteğini açıkladı. Hatta israfı engelleme konusunda daha katı tutum takınması için teşvik dahi etti.

PROTESTOLAR BAŞLADI, TESLA'NIN SATIŞLARI DÜŞTÜ



Bu süreçte, Amerikalı milyarderin elektrikli araç firması Tesla'ya karşı propagandalar başlarken, markanın satışları düştü.



Demokratlar ve aktivistlerin Tesla hisse değerlerinin düşürülmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.



Beyaz Saray'da bir Tesla aracına binen Trump, Tesla'ya yönelik bu girişimlerin terörizmle eş değer sayılacağını söyledi.



Ancak Trump ve Musk arasındaki fikir ayrılığı ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla başladı.



Son fikir ayrlığı da Musk'ın Trump'ın savunduğu trilyonlarca dolarlık vergi indirimini ve savunma harcamalarını artırmayı içeren yasa tasarısını eleştirmesinden bir gün sonra yaşandı.

