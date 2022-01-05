Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın bu beğenisi Karacasu halkını heyecanlandırdı.

Uzay teknolojileri ile ilgili yaptığı çalışmalarla Türkiye ve dünyadan birçok kişinin dikkatini çeken ve yakından takip edilen Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı beğeni ile yine dikkatleri üzerine çekti.



Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia kenti olarak kurulan, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden olan Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan stadyumun fotoğrafını beğenen Elon Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırdı.

Vatandaşlar Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" ifadelerini kullandı.