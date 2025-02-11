Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar teklif

İki teknoloji devi karşı karşıya geldi.



Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için teklif yapan yatırımcı grubunun başını çekti.



İddia dün ilk olarak Amerikan The Wall Street Journal yayın organında yer aldı.



SpaceX ve sosyal medya platformu X'in CEO'su Musk'ın başını çektiği bir grup yatırımcı, Musk'ın avukatının aracılığıyla 97 milyar 400 milyon dolarlık teklifi OpenAI'ın yönetim kuruluna iletti.



Musk'ın avukatına göre, Amerikalı milyarder OpenAI'ın "Bir zamanlarki açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" haline geri dönmesi gerektiğini savunuyor.

OPENAI CEO'SU ALTMAN TEKLİFİ REDDETTİ



OpenAI CEO'su Sam Altman, Musk'ın teklifini sahibi olduğu X platformu üzerinden "Hayır, teşekkürler. Ama istersen 9 milyar 740 milyon dolara biz Twitter'ı alabiliriz" dedi.



X yerine eski adı olan "Twitter"ı kullandı.



Musk ise bu paylaşımın altına "Dolandırıcı" diyerek yanıt verdi.



Open AI 2015'te Elon Musk ve Sam Altman'ın da aralarında olduğu birçok kişi tarafından kar amacı gütmeyen yapıda kuruldu.



Musk, 2018'de yönetim kurulundan ayrıldı.

