Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST devam ediyor.



İzmir'de düzenlenen ve 27 Eylül'de başlayan festival, 1 Ekim'e kadar sürecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında yaptığı görüşmede festivale davet ettiği Elon Musk bir paylaşım yaptı.

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest!



Thank you, President @RTErdogan, for the invitation.



I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Festival her açıdan İzmir ve cumhuriyetimize layık bir etkinlik Haberi Görüntüle Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Musk, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, paylaşımında TEKNOFEST'in tanıtımının yer aldığı bir videoya da yer verdi.