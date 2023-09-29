Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'e davet Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Gelecek yıl bizzat katılmayı ve yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı
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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST devam ediyor.

İzmir'de düzenlenen ve 27 Eylül'de başlayan festival, 1 Ekim'e kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında yaptığı görüşmede festivale davet ettiği Elon Musk bir paylaşım yaptı.

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Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Musk, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, paylaşımında TEKNOFEST'in tanıtımının yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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