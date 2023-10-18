Eltisini vuran kadına 6 yıl 3 ay hapis cezası

“SİLAH ELİMDE PATLADI”



Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sevtap Gülünbülbülü, silahın elinde patladığını savundu. Mağdur olduğunu söyleyen Gülünbülbülü, beraatini istedi.



Sanık avukatı da mütalaanın eksik olduğunu, kamera kayıtlarına göre şikayetçinin silahı teslim ederken görüldüğünü, bu nedenle müvekkili için meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi.



6 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYE



Mahkeme heyeti, sanık Sevtap Gülünbülbülü hakkında haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sabıkasız olması da dikkate alınarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.



Sanığın, “Ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise beraatine hükmedildi.