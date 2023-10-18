Eltisini vuran kadına 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul’da tartıştığı eltisini tabancayla yaralayan Sevtap Gülünbülbülü’nün yargılandığı davada karar açıklandı.
Duruşma savcısı Adnan Ok esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Ece Erdoğan'’n sanık Sevtap Gülünbülbülü’nün eşinin kardeşiyle nişanlı olduğu, olay günü saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesinde karşılaştıkları, aralarında ailevi meselelerden kaynaklanan arbede yaşandığı belirtildi.
Bu arbedede sanığın eline geçen silahla Ece Erdoğan’a ateş ettiği anlatıldı.
Atışın şikayetçinin ağzına denk geldiği ifade edilen mütalaada, yüzde sabit iz niteliğinde olduğu, kırıkların hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu kaydedildi.
Savcı mütalaasında, arbede esnasında ilk eylemin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin net şekilde belirlenemediğinden haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.
Mütalaada, sanığın haksız tahrik altında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
“SİLAH ELİMDE PATLADI”
Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sevtap Gülünbülbülü, silahın elinde patladığını savundu. Mağdur olduğunu söyleyen Gülünbülbülü, beraatini istedi.
Sanık avukatı da mütalaanın eksik olduğunu, kamera kayıtlarına göre şikayetçinin silahı teslim ederken görüldüğünü, bu nedenle müvekkili için meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi.
6 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYE
Mahkeme heyeti, sanık Sevtap Gülünbülbülü hakkında haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sabıkasız olması da dikkate alınarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sanığın, “Ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise beraatine hükmedildi.
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