Elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta elyaf üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

13 yaşındaki çocuğun AIDS'ten ölümü: HIV çocuklara nasıl bulaşıyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...