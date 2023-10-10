Elyaf yüklü TIR alev aldı

Aksaray'da elyaf yüklü TIR’ın dorsesi yandı.

Elyaf yüklü TIR alev aldı

Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında saat 10.30 sıralarında İskender Şenel yönetimindeki plakalı elyaf yüklü TIR'ın dorsesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü Şenel, TIR'ı emniyet şeridine park edip kupa ve dorse bölümünü ayırdı.

Elyaf yüklü TIR alev aldı - 1

Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Şenel, itfaiye ve polis ekiplerine de verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürerken, dorse kullanılamaz hale geldi.

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