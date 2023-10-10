Elyaf yüklü TIR alev aldı

Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Şenel, itfaiye ve polis ekiplerine de haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürerken, dorse kullanılamaz hale geldi.

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