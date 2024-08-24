Emanet bavuldan 40 kilo uyuşturucu çıktı

Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavulda 40 kilogram uyuşturucu bulundu.

Emanet bavuldan 40 kilo uyuşturucu çıktı

'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavul içerisinde 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu Siirt-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün emanet bölümünde bulunan ve narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bavulda yapılan aramada, 40 kilogram kubar esrar bulundu.

Bavulu otobüse teslim ettiği belirlenen B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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