Emanet edilen anahtarları kopyalayıp hırsızlık yaptı

Karagöz, bunun üzerine daha önce birkaç kez evinin anahtarını emanet ettiği, mahallede 18 yıldır bakkal işleten Ahmet Avcı'dan şüphelendi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi, 129'uncu Sokak'ta Oruç Apartmanı'nda oturan Murat Karagöz, Ramazan ve Kurban bayramlarında ailesi ile tatile çıktığında iki kez evindeki altın ve değerli eşyalar çalındı.

Karagöz, evine güvenlik kamerası yerleştirip, bakkal Ahmet Avcı'ya şehir dışına çıkacaklarını söyledi.

Ahmet Avcı, Karagöz ve ailesi evde olmadığı sırada daha önce kopyaladığı anahtar ile girip, içeride dolap ve çekmecelerde değerli eşya ararken güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamerayı fark ederek yönünü değiştiren Avcı, bir miktar nakit para ve ziynet eşyasını çalarak evden çıktı. Eve döndüğünde görüntüleri inceleyen Karagöz, şüphelinin Ahmet Avcı olduğunu görerek hakkında şikayette bulundu.

Mahallede aynı şekilde çeşitli nedenlerle kendisine teslim edilen anahtarları kopyalayıp, 5 eve daha girerek hırsızlık yaptığı ileri sürülen bakkal Ahmet Avcı, polis tarafından gözaltına alındı. Murat Karagöz'ün evine 3 kez girip, yaklaşık 200 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Ahmet Avcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



"PİŞMANLIĞI DA YOK"



Murat Karagöz, çocukları okuldan geldiğinde eve girebilmesi gibi çeşitli nedenlerle birkaç kez anahtarı bakkala emanet ettiğini belirterek, "Evimizin anahtarını kopyalayıp yaptırıyor. Aynı benim eve girdiğim şekilde o da eve giriyor.

Ramazan Bayram'nda ailemin ziyaretine gidip, geri döndüğümde eşime, 'Altınlarımız nerede' diye sordum. İçime bir kuşku düştü. 14 tane külçe altının olmadığını fark ettim. Eşime, 'Acaba benden mi sakladın, unuttun mu' diye sordum. 'Acaba çocuklarımız mı aldı' gibi düşüncelere de kapıldık. Yani kapıda herhangi bir zorlanma yok, ev dağılmamış. Sonrasında Kurban Bayramı'nda yine ailemin yanına gidiyorum.

Özellikle bayramları seçiyor, sadece ailemin yanına ziyarete gittiğimde bu işi yapıyor. Yaptığını da itiraf etti şu anda. Bütün suçunu kabul etti. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim gibi anahtarlarını veren arkadaşların da çeyrek ve gram altınları yok. Enteresan olan, yüzsüz hırsızımın herhangi bir pişmanlığı yok. 'İçeriden çıkınca seninle görüşeceğiz' diyerek tehdit etti." diye konuştu.